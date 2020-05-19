В ближайшее время в планы компании входит запуск новых частей Minecraft Earth и Minecraft Dungeons.

Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что создатели Minecraft изменили название и логотип студии. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале компании.

По словам представителей компании, ребрендинг студии отражает работу над новыми, более современными проектами. Теперь компания называется Mojang Studios.

Отмечается, что Mojang Studios начала сотрудничество со специалистами с Соединенных Штатов, Великобритании, Японии и Швеции.

Ранее мы сообщали о том, что в австралийский PS Store случайно утекла трилогия игры Mafia.

Видео:Minecraft/YouTube