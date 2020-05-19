Во вторник, 19 мая, стало известно о том, что создатели Minecraft изменили название и логотип студии. Соответствующий ролик появился на YouTube-канале компании.
По словам представителей компании, ребрендинг студии отражает работу над новыми, более современными проектами. Теперь компания называется Mojang Studios.
Отмечается, что Mojang Studios начала сотрудничество со специалистами с Соединенных Штатов, Великобритании, Японии и Швеции.
Ранее мы сообщали о том, что в австралийский PS Store случайно утекла трилогия игры Mafia.
Видео:Minecraft/YouTube
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