Создатель сериала "Наследники" подшутил над Карлом III на премии "Эмми"

В своей благодарственной речи он упомянул нового британского монарха.

Создатель сериала "Наследники" Джесси Армстронг подшутил над королем Великобритании Карлом III на церемонии вручения премии "Эмми".

Проект HBO получил главную награду за победу в номинации "Лучший драматический сериал". Армстронг в своей благодарственной речи упомянул нового британского монарха.

Очевидно, что для нашей победы потребовалось немного больше голосов, чем для победы принца Чарльза. Джесси Армстронг, создатель сериала "Наследники"

Ранее мы сообщали, что "Наследники" получили "Эмми" как лучший драматический сериал.

Видео: YouTube / Television Academy