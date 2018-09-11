Создатель образа Чебурашки отмечает 100 день рождения

При участии классика отечественной анимации появились "Котенок по имени Гав" и "Варежка".

Создателю образа Чебурашки, советскому и российскому режиссеру-мультипликатору, художнику мультипликационного кино Леониду Шварцману исполняется сто лет. Об этом сообщили в издании "Комсомольская правда".

При участии Шварцмана были созданы такие мультфильмы, как "Котенок по имени Гав", "Варежка" и история про Чебурашку и Крокодила Гену. Мультипликатор рассказал, что не любит праздник, но юбилей отметит в кругу семьи, а принимать поздравления будет по телефону.

Студия "Союзмультфильм" подготовит для художника особое поздравление.

За долгие годы Леонид Шварцман участвовал в создании более 60 различных анимационных фильмов. Многие их них вошли в золотой фонд отечественной анимации.

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