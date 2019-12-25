Международный фестиваль цветов в Петербурге. Как это было

Piter.tv представляет репортаж из самого цветущего места Северной столицы на данный момент.

Международный фестиваль цветов, который проводится в Санкт-Петербурге в 14-й раз, и в этом году порадовал жителей и гостей города. Его посвятили врачам и медсестрам, которые борются с пандемией коронавируса. Особенностью мероприятия стало обилие профессионалов со всего мира – зрители следили за работой профессионалов-флористов из разных стран.

Стартовал фестиваль 28-го августа на площади Островского. Под аккомпанемент джазовых исполнителей во флористическом баттле сошлись мастера из России, Беларуси, Украины, Узбекистана, Армении и других стран. В творческом состязании победу одержал флорист Акбер Сулиманов.

Фестиваль – традиционный большой праздник для города, любимый и узнаваемый многими. 14-й фестиваль цветов посвящен работникам медицины, которые в период пандемии трудятся денно и нощно. Это часть большой программы по поддержке врачей, которая реализуется в Санкт-Петербурге. Все санитарно-эпидемиологические меры при проведении мероприятия, естественно, соблюдены – заявил председатель комитета по развитию туризма Санкт-Петербурга Сергей Корнеев

Творения международных команд в виде цветочных панно и платформ демонстрировались на традиционном параде на Невском проспекте.

Завершилась пышная процессия флористов на территории Петропавловской крепости. Там же состоялся гала-концерт и выставка цветочных арт-объектов.

Фестиваль обычно проводится в день России и с участниками из Европы. В этом году из-за пандемии все иначе. Но все равно фестиваль – это эмоции, встречи с друзьями, площадка возможностей! – заявила флорист Анжелика Масенкова.

Красота спасет мир! Когда смотришь на все эти цветы, испытываешь невероятный восторг души, который не испортит даже дождь. Очень здорово посещать такие красочные мероприятия, особенно после карантина – отметили гости мероприятия, Нелли Басавина и Нина Ренёва

Фото: Piter.tv

Материал подготовила Яна Кожага