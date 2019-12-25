Создатель экологичной бумажной упаковки из Петербурга рассказал об ее преимуществах

Стало известно о плюсах экологичной бумажной упаковки для кофе в сравнении с обычной пластиковой. О преимуществах телеканалу "Санкт-Петербург" 8 октября сообщил автор идеи упаковки Петр Кабин.
Кабин рассказал, что основные плюсы такой крышки в отсутствии "протечек" и нагревания – соответственно, она не обжигает губы человека, пьющего горячий напиток.
К концу 2020 года создатель безопасных крышечек из сахарного тростника анонсировал выход экологичных стаканчиков без слоя пластика внутри. Они будут легкими в переработки и разложении, отметил автор идеи.
Отмечается, что за год работы одной кофейни образуется около полутонны пластика. В Северной столице сейчас насчитывается около тысячи кофеен, в Москве — в два раза больше.
Ранее мы опубликовали собственное экологическое расследование и попытались понять, кто травит жителей Красносельского района удушливым смрадом и диоксинами.
Фото: Piter.tv
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