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Создатель экологичной бумажной упаковки из Петербурга рассказал об ее преимуществах
Сегодня, 15:43
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Создатель экологичной бумажной упаковки из Петербурга рассказал об ее преимуществах

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К выходу готовятся экологичные стаканчики без слоя пластика внутри.

Стало известно о плюсах экологичной бумажной упаковки для кофе в сравнении с обычной пластиковой. О преимуществах телеканалу "Санкт-Петербург" 8 октября сообщил автор идеи упаковки Петр Кабин.

Кабин рассказал, что основные плюсы такой крышки в отсутствии "протечек" и нагревания – соответственно, она не обжигает губы человека, пьющего горячий напиток.

К концу 2020 года создатель безопасных крышечек из сахарного тростника анонсировал выход экологичных стаканчиков без слоя пластика внутри. Они будут легкими в переработки и разложении, отметил автор идеи.

Отмечается, что за год работы одной кофейни образуется около полутонны пластика. В Северной столице сейчас насчитывается около тысячи кофеен, в Москве — в два раза больше.

Ранее мы опубликовали собственное экологическое расследование и попытались понять, кто травит жителей Красносельского района удушливым смрадом и диоксинами.

Фото: Piter.tv

Теги: переработка, петербург, упаковка, экология
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Новости России,

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