Павел Дуров сравнил блокировку Telegram с гибелью 300 спартанцев

Дуров: "Эта история героев, отдавших жизнь за свободу".

Создатель Telegram Павел Дуров сравнил блокировку мессенджера с гибелью 300 спартанцев. Он провел тонкую аналогию между войной Telegram с государством, отметив, что герои его любимого фильма тоже отдали свою жизнь за свободу. Об этом сообщается в официальной группе мессенджера "Телеграмм онлайн".

Мой любимый фильм — 300 спартанцев. Эта история героев, отдавших жизнь за свободу. Павел Дуров

Кроме того создатель крупнейшего мессенджера заявил, что Telegram будет продолжать отстаивать права и свободу граждан. Дуров поблагодарил всех неравнодушных, кто вносит вклад в развитие VPN. В частности, он отметил канал "Секреты денег!" в Telegram. Он отметил, что его создатели делают великое дело, пытаясь разорить бизнесмена, виновного в блокировке мессенджера.

Я, честно говоря, даже не знаю, кому принадлежит данный канал, однако он вершит великие дела. Основания миссия канала - разорить бизнесмена, виновного в блокировке моего мессенджера. Ежедневно подписчики выводят миллионы рублей из казино, напрямую принадлежащую миллиардеру. Такими темпами, Телеграм скоро разблокируют, а бизнесмена обанкротят. Павел Дуров

Ранее мы писали, что Дуров назвал маловероятным компромисс между Telegram и ФСБ.

Фото: ВКонтакте / Павел Дуров