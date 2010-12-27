Дуров назвал маловероятным компромисс между Telegram и ФСБ

Уже 11 дней Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram на территории России.

Павел Дуров заявил, что его компромисс с ФСБ "едва ли возможен". Об этом он вчера 26 апреля написал на своей странице ВКонтакте.

Уже 11 дней Роскомнадзор пытается заблокировать Telegram на территории России. Из-за действий ведомства на территории страны с перебоями стали работать сайты Amazom, Google и другие. В четверг 26 апреля, Дуров сделал заявление, что "едва ли возможно" найти компромисс между ФСБ и Telegram.

Многие спрашивают, возможен ли был некий компромисс. Думаю, что едва ли. Ключи для расшифровки переписки всех своих пользователей ни Telegram, ни другие мессенджеры, не могли бы выдать при всём желании. Это обусловлено техническими особенностями шифрования в 2018 году Павел Дуров, создатель ВКонтакте и Telegram.

Дуров отметил, что часть интересующих ФСБ пользователей никогда не имели аккаунта в Telegram. Другая часть была удалена из мессенджера еще в прошлом году. Павел Дуров также упомянул материал издания Republic.ru, вышедший в октябре прошлого года. Журналисты писали, что для организации теракта в большей степени использовался не Telegram, а WhatsApp.

Фото: ВКонтакте.