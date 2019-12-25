Петербургский создатель "Смешариков" приобрел контрольный пакет акций "Фиксиков"

Таким образом компания сможет усилить присутствие на федеральном уровне и укрепит свой статус анимационного лидера в России и за рубежом.

В пятницу, 21 февраля, стало известно, что петербургская анимационная студия приобрела контрольный пакет акций "Фиксиков". Информация о сделке размещена на сайте ГК "Рики".

Отмечается, что генеральным продюсером объединенной компании станет Илья Попов из ГК "Рики", а основатель ГК "Аэроплан" Георгий Васильев займем должность креативного продюсера.

Таким образом компания сможет усилить присутствие на федеральном уровне и укрепит свой статус анимационного лидера в России и за рубежом.

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Фото:фиксики/вк