У исторических захоронений в Пушкине хотят построить жилые дома

Девелопер собирается возвести 13 домов, два детсада, два спортивных клуба, ресторан и паркинг.

В Пушкинском районе Петербурга хотят построить более 200 тысяч квадратных метров жилья. Девелопер собирается возвести 13 домов по четыре этажа, два детских сада, два спортивных клуба, ресторан и паркинг. Об этом пишет АБН.

Руководить проектом будет компания "Скандинавия девелопмент", которая принадлежит Артуру Маркаряну. Он известен городу по запуску проектов "Северная долина" и реновацией кварталов хрущевок.

Новое жилье хотят возвести на территории севернее и западнее Пулковского водохранилища. Проект разделен на три очереди со сроками сдачи в 2022-2026 гг. Жилые помещения предназначены для 7 тысяч 579 человек.

Уточняется, что рядом с будущими домами находится санитарно-защитная зона, водоохранная зона, два исторических захоронения, защитная парковая зона ГАО РАН (Пулковской обсерватории) и др. Авторы проекта заверили, что дома удалось спроектировать в обход этих зон.

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Фото: pixabay.com