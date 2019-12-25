Новый проект будет анимационным, его премьера намечена на весну 2022 года.

В четверг, 18 июня, стало известно о том, что автор "Рика и Морти" Дэн Хармон снимет новый мультсериал для Fox. Об этом сообщило издание Deadline.

По данным инсайдеров, студия уже заключила эксклюзивный контракт с Дэном Хармоном. В настоящий момент, пока неизвестно о чём будет новая анимация. При этом проект анонсировали на весну 2022 года.

Отмечается, что Fox Entertainment таким образом намерен расширить линейку мультипликационных сериалов для взрослой аудитории.

Ранее мы сообщали о том, что "Союзмультфильм" представил трех новых героев "Ну, погоди!".

Фото:рик и морти/вк