Раскрыты подробности о трех новых героях "Ну, погоди!"

В мультфильме появится барсук Тима, ежик Шу и косуля Уля.

Киностудия "Союзмультфильм" рассказала, как будут выглядеть три новых персонажа знаменитого мультфильма "Ну, погоди!". Барсука Тиму, ежика Шу и косулю Улю зрители смогут увидеть уже в этом году. Об этом пишут РИА Новости.

Создатели новых героев, которых еще не знает публика, старались найти типажи, близкие современным детям. Барсук, ежик и косуля, нарисованные в формате 3D, должны вызвать у ребят доверие и подать им правильный пример.

Новые персонажи получились актуальными и дружелюбными. Они выглядят уверенно и всегда готовы прийти на помощь.

Перезапуск популярного мультсериала "Ну, погоди!" планируется уже в этом году. В первом сезоне будет 26 серий. Новые персонажи в скором времени станут талисманами курорта "Роза Хутор".

Ранее в сети появилась фотография обновленного Волка из "Ну, погоди!". Любимый и знакомый всем персонаж получил новую прическу, модную одежду и более злобный взгляд. Пользователи интернета остались не в восторге от этих рисунков. По их мнению, Волк стал отталкивающим, действительно страшным и похожим на андроида или какого-то коллектора. Против обновления персонажей советских мультфильмов выступили и "Коммунисты России".

Фото: кадр из мультфильма "Ну, погоди!"