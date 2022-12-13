Создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук умер

Названа дата прощания с мультипликатором.

Скончался художник-постановщик Вячеслав Назарук, который создал "Кота Леопольда", "Маму для мамонтенка", "Дом для леопарда". Об этом сообщили в ТАСС.

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и мн.др. Вячеслав Назарук". Сергей Капков, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм"

Прощание с Назаруком запланировано на 1 февраля. Оно пройдет в 14:00 в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице в Москве.

Ранее на Piter.tv: умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Фото: Творческий союз профессиональных художников