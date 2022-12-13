  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук умер
Сегодня, 18:28
143
mapero Добавить в Яндекс.Новости

Создатель "Кота Леопольда" Вячеслав Назарук умер

0 0

Названа дата прощания с мультипликатором.

Скончался художник-постановщик Вячеслав Назарук, который создал "Кота Леопольда", "Маму для мамонтенка", "Дом для леопарда". Об этом сообщили в ТАСС. 

"28 января скончался художник-постановщик мультфильмов "Кот Леопольд", "Мама для мамонтенка", "Крошка Енот", "Дом для леопарда", "Раз ковбой, два ковбой", "Чертенок с пушистым хвостом" и мн.др. Вячеслав Назарук".

Сергей Капков, шеф-редактор киностудии "Союзмультфильм"

Прощание с Назаруком запланировано на 1 февраля. Оно пройдет в 14:00 в Храме Царевича Димитрия при Первой градской больнице в Москве.

Ранее на Piter.tv: умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков.

Фото: Творческий союз профессиональных художников

 

Теги: дата прощания, кота леопольда, похороны, умер вячеслав назарук
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии