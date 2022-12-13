Умер министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков

Прощание с министром пройдет завтра, 30 января.

Ушел из жизни министр здравоохранения Татарстана Марат Садыков. Ему было 53 года. Об этом сообщили в ТАСС.

Прощание с министром пройдет завтра, 30 января. Траурную церемонию проведут в Поволжском государственном университете физической культуры, спорта и туризма.

Марат Наилевич был всегда требователен к себе и своим подчинённым, дисциплинирован, оперативен в решении вопросов врачей и простых граждан. Без его внимания не оставались все стороны жизни коллектива. Коллектив Министерства здравоохранения Республики Татарстан выражает искренние соболезнования семье и родным Марата Наилевича. Глубоко скорбим. Сайт ведомства

Марат Садыков 10 лет занимал должность главного врача ГАУЗ "Городская клиническая больница №7" в Казани.

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Фото: пресс-служба Минздрава