Ученые из Петербурга создали супер-пленку для смартфонов

Покрытие обладает антибактериальными свойствами и имеет высокую прочность.

Группа петербургских ученых из университета ИТМО создала инновационное покрытие для экранов смартфонов, которое решит проблему скопления микробов на устройствах. Об этом сообщила пресс-служба вуза.

Супер-пленка может самоочищаться, защищать экран от царапин и не будет отклеиваться. Толщина инновационного покрытия составляет всего 200-300 нанометров. Сам материал получился дешевым, однако синтезировать его не сложно.

Особенность покрытия в том, что в составе присутствует активный кислород. Он обладает антибактериальными свойствами и имеет высокую прочность. К тому же ученые добились того, чтобы материал был прозрачным.

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