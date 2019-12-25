Создание вакцины началось в феврале.

Создание российской вакцины от коронавируса заняло две недели. Об этом рассказал ее разработчик, замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Денис Логунов в интервью изданию "Медуза".

По его словам, создание вакцины началось в феврале. Короткий срок её разработки он объяснил тем, что учёные на протяжении трёх лет готовили препарат против вируса ближневосточного респираторного синдрома, известного как MERS — его вспышка была в 2012-2013 годах в азиатских странах.

Творческих мук не было. Копипейст в буквальном смысле. Денис Логунов, замдиректора по научной работе Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи

Он добавил, что понимание того, что в мир пришла большая эпидемиологическая проблема, пришло к нему после посещения конференции ВОЗ.

Ранее директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан огласил сроки получения вакцины от COVID-19. Эксперт объяснил, что мир получит вакцину от коронавируса не раньше первой половины 2021 года. Специалист отметил, что в разработке препарата наблюдается значительный прогресс. Однако он считает, что обществу следует оставаться реалистично настроенным в отношении сроков получения вакцины.

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