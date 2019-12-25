В ВОЗ назвали сроки получения вакцины от коронавируса

Майкл Райан объяснил, что вакцину от COVID-19 можно ждать не раньше первой половины 2021 года.

Во Всемирной организации здравоохранения назвали сроки получения вакцины от коронавируса. Об этом сообщается в Twitter-аккаунте организации. Директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан огласил сроки получения вакцины от COVID-19.

Эксперт объяснил, что мир получит вакцину от коронавируса не раньше первой половины 2021 года. Специалист отметил, что в разработке препарата наблюдается значительный прогресс. Однако он считает, что обществу следует оставаться реалистично настроенным в отношении сроков получения вакцины.

Вакцины от этой пандемии не для богатых, не для бедных, они для всех Майкл Райан, директор программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения

Эксперт добавил, что ВОЗ работает над тем, чтобы после создания вакцины она стала общедоступной.

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