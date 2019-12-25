Создание публичной карты киносъёмок обсуждают в Петербурге

Она позволит оптимизировать процесс согласования съемочного процесса, считают авторы идеи.

Карту публичных киносъемок планируется создать в Петербурге – там будут отражены все ведущиеся в городе киносъемки. Об этом сообщает портал "Фонтанка".

Карта станет заключительным аккордом реформы процедуры согласования съемок, над которой сейчас работают в городском комитете по культуре. По словам замглавы комитета Федора Болтина, эта карта позволит оптимизировать процесс согласования съемок, чтобы не создавать путаницы между кинокомпаниями. Сейчас этот процесс в городе регулируют в "ручном режиме".

К концу 2021 года в городе может появиться новая структура – кинокомиссия. Она займется согласованием съемок, включающим переговоры с районными властями, силовиками, собственниками жилья, а также субсидийной поддержкой кино, съемки которого ведутся в Петербурге.

Город будет оказывать поддержку не только НКО, но и коммерческим структурам. Их статьи расходов будут разными, однако в комитете предполагают, что выделяемая сумма на коммерческие компании будет не меньше, чем НКО. Она составляет порядка 200 миллионов рублей.

Ранее Piter.tv писал, что в Петербурге умер режиссер и профессор Александр Кривонос.

Фото: Piter.tv (архив)