Её можно стирать и кипятить до 50 раз.

Создана убивающая коронавирус защитная маска. О ней рассказали в Институте молекулярной медицины имени Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне, пишет испанская газета La Razón.

Известно, что маску сшили из нескольких слоёв ткани, устойчивой к влаге. Отмечается, что поверхность маски сначала нейтрализует, а после вовсе убивает COVID-19. Она прошла клинические испытания. Эксперты заключили, что её эффективность на 99% выше стандартных медицинских масок.

Её можно стирать и кипятить до 50 раз.

Ранее ученые доказали передачу COVID-19 аэрозольным путем.