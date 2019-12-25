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Создана убивающая коронавирус защитная маска
Сегодня, 16:19
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matveyvn

Создана убивающая коронавирус защитная маска

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Её можно стирать и кипятить до 50 раз.

Создана убивающая коронавирус защитная маска. О ней рассказали в Институте молекулярной медицины имени Жоао Лобо Антунеса в Лиссабоне, пишет испанская газета La Razón.

Известно, что маску сшили из нескольких слоёв ткани, устойчивой к влаге. Отмечается, что поверхность маски сначала нейтрализует, а после вовсе убивает COVID-19. Она прошла клинические испытания. Эксперты заключили, что её эффективность на 99% выше стандартных медицинских масок.

Её можно стирать и кипятить до 50 раз.

Ранее ученые доказали передачу COVID-19 аэрозольным путем.

Теги: инфекция, коронавирус, маска
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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