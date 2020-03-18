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Создан робот, который поможет одеваться маломобильным людям
Вчера, 13:53
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shuwioll Добавить в Яндекс.Новости

Создан робот, который поможет одеваться маломобильным людям

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Робот поможет человеку одеться, даже в тот момент, когда он занят другим делом.

Ученые из Массачусетского технологического института в США создали алгоритм, благодаря которому роботы могут одевать людей. Отмечается, что данная технология может помочь маломобильным людям.

Разработчики отметили, что такой робот поможет одеться человеку даже если он в этот момент занят другим делом.

Уточняется, что разработку еще испытывают.

Ранее мы писали, что российские ученые создали нейроимплант, которые поможет незрячим людям снова видеть. Он подключается к мозгу. 

Фото: pixabay

Теги: американские ученые, робот помогает одеваться человеку
Категории: Наука и технологии, Фабрика Знаний, Лента новостей,

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