Создан робот, который поможет одеваться маломобильным людям

Робот поможет человеку одеться, даже в тот момент, когда он занят другим делом.

Ученые из Массачусетского технологического института в США создали алгоритм, благодаря которому роботы могут одевать людей. Отмечается, что данная технология может помочь маломобильным людям.

Разработчики отметили, что такой робот поможет одеться человеку даже если он в этот момент занят другим делом.

Уточняется, что разработку еще испытывают.

Ранее мы писали, что российские ученые создали нейроимплант, которые поможет незрячим людям снова видеть. Он подключается к мозгу.

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