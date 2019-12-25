"Союзмультфильму" 10 июня исполнилось 84 года

Студия работала даже в период пандемии коронавируса.

Старейшей в России анимационной киностудии "Союзмультфильм" 10 июня исполнилось 84 года. Об этом сообщила пресс-служба киностудии.

В 2017 году началась новая страница в жизни старейшего в РФ производителя анимации: при поддержке Минкультуры студия переехала в новое, оснащенное современной техникой здание, запустила несколько сериальных проектов и продолжила производство полнометражных фильмов и авторских картин. Благодаря цифровизации даже в период ограничений студия не переставала работать, все сотрудники были переведены на дистанционный режим. За это время было выпущено 28 серий по всем проектам. Также во время самоизоляции удаленно удалось записать голоса 33 актеров.

Всего же в производстве на разных стадиях находятся 8 сериальных проектов, 2 полнометражных фильма, порядка 20 авторских картин. Также зрители в этом году увидят новые серии перезапуска легендарного "Ну, погоди!".

Коммунисты потребовали запретить ремейки советских мультфильмов.

Фото: ВК/ Союзмультфильм