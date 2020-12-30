Союз виноделов России счел приостановку ввоза Moet Hennessy шантажом

Эксперт считает письмо французского производителя "криком на пустом месте".

Союз виноградарей и виноделов России счел приостановку ввоза Moet Hennessy шантажом. Об этом журналистам заявил Леонид Попович. Он прокомментировал решение Moet Hennessy приостановить поставки шампанского в страну. Ранее иностранцы заявили об этом из-за изменений в федеральный закон о государственном регулировании оборота алкоголя, подписанного Владимиром Путиным. Moet Hennessy сообщили что документ обязывает производителей французского региона Шампань переименовать продукцию с "шампанского" в "игристое вино".

Я даже думаю, что это своего рода шантаж без каких-либо доказательств. Шампанское в Россию поставляют еще два десятка других производителей, и из них никто не возмущался. Не хотите возить — не возите. Леонид Попович, глава Союза виноградарей и виноделов "РИА Новостям"

Специалист заметил, что Россия не останется без игристого вина, так как отечественная продукция не хуже импортной и по качеству, и по цвету, и по аромату. Попович уверен, что письмо от Moet Hennessy является "криком на пустом месте", так как ранее сами производители подтвердили готовность пойти на изменения.

СМИ: Moet Hennessy предупредил об остановке отгрузок шампанского в Россию.

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