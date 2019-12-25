Союз строительных организаций Ленобласти выберет лучшего застройщика региона

Конкурс на звание "Лучшего застройщика Ленобласти" проводится при поддержке Правительства региона и Профсоюза работников строительства.

В Ленинградской области, при поддержке регионального Правительства и Профсоюза работников строительства и промышленности строительных материалов, проводится конкурс "Лучшая строительная организация Ленобласти". Претендующие на это звание организации-застройщики и компании-девелоперы будут представлять на суд экспертной комиссии свои объекты в сфере жилого строительства.

Оцениваться построенные объекты будут по следующим номинациям:

Особое внимание будет уделяться организации дворового пространства, озеленению, использованию природного ландшафта, благоустройству прилегающих территорий. Победители в каждой номинации станут известны в августе.

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