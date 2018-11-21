Союз потребителей признал фудшеринг при соблюдении одного условия

Как отмечает глава организации, при организации раздачи продуктов малоимущим слоям населения уже удалось избавиться от налога на прибыль.

Система фудшеринга (раздачи продуктов малоимущим гражданам) помогает поддержать семьи с низким уровнем дохода в России. Тем не менее, как подчеркнул председатель Союза потребителей России Петр Шелищ в беседе с телеканалом "360", для её полноценной работы необходимо отменить ДНС при передаче еды со стороны торговых организаций.

По словам Шеплища, ещё 2 года назад в ходе передачи продуктов необходимо было платить не только НДС, но и налог на прибыль. Последний пункт в итоге отменили, но было бы неплохо избавиться и от первого. Многим торговым организациям гораздо проще утилизировать свой товар по истечении его срока годности.

Тем не менее, председатель организации отметил, что производитель всегда просчитывает объемы списанной продукции заранее. Поэтому просроченной едой малообеспеченные семьи точно не накормят. При отмене ДНС компании смогут напрямую передать продукты благотворительным организациям.

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