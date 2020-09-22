  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Союз художников оштрафовали на 50 тысяч рублей за перепланировку
Сегодня, 12:05
157
nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Союз художников оштрафовали на 50 тысяч рублей за перепланировку

0 0

Во время плановой проверки выяснилось, что в Доме Рыбина незаконно сделали перепланировку путём сноса перегородок.

Петроградский районный суд оштрафовал петербургский союз художников за незаконный демонтаж в Доме Рыбина. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.

Во время плановой проверки выяснилось, что в Доме Рыбина незаконно сделали перепланировку путём сноса перегородок. КГИОП разрешение на производство данных работ не давал.

В суде представитель союза художников настаивал, что здание уже получили со снесенными перегородками. Также у союза нет денег на штраф, так как он осуществляет свою деятельность за счет членских взносов.

Суд всё равно назначил Санкт-Петербургскому союзу художников штраф в 50 тысяч рублей.

Ранее КГИОП обязали изучить обращения активистов по Охтинскому мысу.

 Фото: Piter.tv

Теги: дом рыбина, союз художников
Категории: Лента новостей,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии