Союз художников оштрафовали на 50 тысяч рублей за перепланировку

Петроградский районный суд оштрафовал петербургский союз художников за незаконный демонтаж в Доме Рыбина. Об этом сообщила объединённая пресс-служба городских судов.
Во время плановой проверки выяснилось, что в Доме Рыбина незаконно сделали перепланировку путём сноса перегородок. КГИОП разрешение на производство данных работ не давал.
В суде представитель союза художников настаивал, что здание уже получили со снесенными перегородками. Также у союза нет денег на штраф, так как он осуществляет свою деятельность за счет членских взносов.
Суд всё равно назначил Санкт-Петербургскому союзу художников штраф в 50 тысяч рублей.
Ранее КГИОП обязали изучить обращения активистов по Охтинскому мысу.
Фото: Piter.tv
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