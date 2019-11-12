Союз архитекторов закрыл конкурс на концепцию использования мавзолея Ленина

Шумаков без лишних прелюдий отрезал, что «конкурс отменен».

Союз архитекторов закрыл конкурс на лучшую концепцию использования мавзолея Ленина. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на президента союза Николая Шумакова.

Глава союза архитекторов подчеркнул, что конкурс не носил политической подоплеки. Никто не собирался сносить мавзолей и перезахоронить Ленина. Главная цель конкурса заключалась в "создание банка идей по ре-использованию мавзолея". Подобная информация приводится на сайте организации.

ТАСС отмечает, что раньше Шумаков утверждал, что конкурс организовали для "создания банка творческих идей, концептуальных идей, как можно будет использовать мавзолей, допустим, через 50 лет".

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Видео: Youtube/Красная Линия