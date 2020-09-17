За то, чтобы оставить Ленина в мавзолее на Красной площади высказались 22%.

Раскрыто отношение россиян к идее захоронения Ленина. О результатах соответствующего опроса пишет RT со ссылкой Superjob.

Выяснилось, что 40% респондентов считают, что Ленина как можно скорее следует похоронить на кладбище. Около 17% опрошенных заявили, что Ильича можно будет похоронить, когда не станет представителей поколения, для которых он важен. За то, чтобы оставить Ленина в мавзолее на Красной площади высказались 22%.

Ранее Союз архитекторов закрыл конкурс на концепцию использования мавзолея Ленина.

Видео: Youtube / Красная Линия