  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 9:17
115
matveyvn
Код вставки плеера

Раскрыто отношение россиян к идее захоронения Ленина

0 0

За то, чтобы оставить Ленина в мавзолее на Красной площади высказались 22%.

Раскрыто отношение россиян к идее захоронения Ленина. О результатах соответствующего опроса пишет RT со ссылкой Superjob.

Выяснилось, что 40% респондентов считают, что Ленина как можно скорее следует похоронить на кладбище. Около 17% опрошенных заявили, что Ильича можно будет похоронить, когда не станет представителей поколения, для которых он важен. За то, чтобы оставить Ленина в мавзолее на Красной площади высказались 22%.

Ранее Союз архитекторов закрыл конкурс на концепцию использования мавзолея Ленина.

Видео: Youtube / Красная Линия

Теги: ленин, мавзолей, опрос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии