Одобренный администрацией Красносельского района проект парка раскритиковали в Союзе архитекторов

Общественная организация "Союз архитекторов Петербурга" раскритиковала проект благоустройства береговой линии Невской губы, одобренный администрацией Красносельского района. По их словам, план имеет множество недочетов, а для его реализации выбрана компания, не имеющая необходимого опыта в сфере архитектуры.

Проблемы благоустройства обсуждались на совместной встрече Союза архитекторов и объединения "Сохраним береговую линию ЮЗ". Последние в течение нескольких лет пытаются сохранить естественную природную среду участка у берега залива. В рамках этой деятельности местными жителями, архитекторами и студентами были разработаны несколько концепций благоустройства и подготовлено техническое задание на разработку.

По словам активистов, план имеет множество недочетов. Выбранная для его реализации компания "Империя Климата", по оценке "Союза", не имеет необходимого опыта в сфере архитектуры.

Общественники разобрали проект и нашли 24 недочета. Так, архитекторы отметили, что в предлагаемом плане парка отсутствуют подходы к воде, не организовано пространство входных зон, нет защиты от ветра, не указаны места для летних кафе и пунктов проката спортивного инвентаря. Кроме того, нарушены нормы высадки деревьев и кустарников и превышена норма скамеек на два гектара земли, которые занимает парк. Ландшафтный архитектор Елена Штиглиц назвала проект безграмотным, поскольку многие элементы взяты из стандартизированных каталогов.

На сайте госзакупок действительно размещен тендер от администрации Красносельского района на "выполнение работ по разработке проектно-сметной документации для благоустройства территории вдоль Балтийского бульвара". Стоимость контракта составляет почти пять миллионов рублей.

Архитекторы Петербурга также отметили, что в смете не указана стоимость содержания и уборки территории парка.

Фото: Piter.tv (носит иллюстративный характер)