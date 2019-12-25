Улицу Обороны в Павловске оборудуют наружным освещением

Ранее на участке улицы от автобусного кольца до садоводств "Звездочка" и "Павловское-2" совсем не было света.

В городе Павловск началось строительство электросетей и наружного освещения вдоль улицы Обороны. Новые светильники появятся на участке улицы от автобусного кольца до садоводств "Звездочка" и "Павловское-2", рассказали в пресс-службе комитета по энергетике и инженерному обеспечению.

На объекте уже установили и забетонировали 11 деталей фундамента, вскоре начнется и установка самого осветительного оборудования, работы завершатся до ноября. Отмечается, что до работ на улице Обороны совсем не было наружного освещения, что представляло опасность для автомобилей и пешеходов. Новые светильники обезопасят участников дорожного движения.

Ранее мы писали, что исторические светильники с ртутными лампами исчезнут с петербургских улиц.

Фото: Piter.TV