Исторические светильники с ртутными лампами исчезнут с петербургских улиц

Полную замену фонарей на светодиодные проведут до конца года.

В Петербурге медленно но верно меняют старинные светильники с ртутными лампами на светодиодные: сотрудники "Ленсвета" приступили ко второму этапу работ. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 2019 года в городе заменили уже свыше 5700 светильников.

До конца года планируется установить более 10 тысяч новых фонарей на шести сотнях адресов Колпинского, Пушкинского, Выборгского, Курортного, Красносельского и Петродворцового районов города. Замена светильников позволит снизить потребление электроэнергии при хорошем качестве освещения, к тому же, новые фонари не будут шуметь, мерцать и требовать особых правил утилизации.

На данный момент "Ленсвет" обновил уже 600 светильников в Петродворцовом и Пушкинском районах.

На Объездном шоссе до конца мая поменяют освещение.

Фото: Piter.TV