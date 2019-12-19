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Исторические светильники с ртутными лампами исчезнут с петербургских улиц
Сегодня, 14:21
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himif

Исторические светильники с ртутными лампами исчезнут с петербургских улиц

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Полную замену фонарей на светодиодные проведут до конца года.

В Петербурге медленно но верно меняют старинные светильники с ртутными лампами на светодиодные: сотрудники "Ленсвета" приступили ко второму этапу работ. Как сообщили в пресс-службе предприятия, с 2019 года в городе заменили уже свыше 5700 светильников.

До конца года планируется установить более 10 тысяч новых фонарей на шести сотнях адресов Колпинского, Пушкинского, Выборгского, Курортного, Красносельского и Петродворцового районов города. Замена светильников позволит снизить потребление электроэнергии при хорошем качестве освещения, к тому же, новые фонари не будут шуметь, мерцать и требовать особых правил утилизации.

На данный момент "Ленсвет" обновил уже 600 светильников в Петродворцовом и Пушкинском районах.

На Объездном шоссе до конца мая поменяют освещение.

Фото: Piter.TV

Теги: ленсвет, ртутные лампы, светильники
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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