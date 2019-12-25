До конца мая на объекте установят 53 металлические опоры и 58 новых светильников.

В среду, 14 мая, стало известно о том, что на Объездном шоссе до конца мая поменяют освещение. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Реконструкция пройдет на Объездном шоссе, которое проходит от улицы Петра Смородина до Ириновского проспекта. В настоящий момент, магистраль освещают лишь 17 ветхих светильников.

"Ленсвет" намерен до конца мая установить на объекте 53 металлические опоры и 58 новых светильников.

Ранее мы сообщали о том, что на "Балтийском заводе" в мае будет заложен новый ледокол "Якутия".

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