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На Объездном шоссе до конца мая поменяют освещение
Сегодня, 10:21
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IRINA_CHALKINA

На Объездном шоссе до конца мая поменяют освещение

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До конца мая на объекте установят 53 металлические опоры и 58 новых светильников.

В среду, 14 мая, стало известно о том, что на Объездном шоссе до конца мая поменяют освещение. Об этом сообщает пресс-служба СПб ГБУ "Ленсвет".

Реконструкция пройдет на Объездном шоссе, которое проходит от улицы Петра Смородина до Ириновского проспекта. В настоящий момент, магистраль освещают лишь 17 ветхих светильников.

"Ленсвет" намерен до конца мая установить на объекте 53 металлические опоры и 58 новых светильников.

Ранее мы сообщали о том, что на "Балтийском заводе" в мае будет заложен новый ледокол "Якутия".

Фото:pixabay

Теги: новости спб, общество
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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