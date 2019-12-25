Техническая закладка состоится 26 мая

В четверг, 14 мая, стало известно о том, что на "Балтийском заводе" в мае будет заложен новый ледокол "Якутия". Об этом сообщает пресс-служба завода.

Новый ледокол по-традиции назвали из географических наименований объектов Северного морского пути. Напомним, что также судна называют в честь легендарных советских атомных ледоколов типа Арктика, которые уже не функционируют.

Заказчиком ледокола является предприятие "Атомфлот". Предполагается, что закладка судна состоится 26 мая.

Ранее мы сообщали о том, что Черноморский флот получит более десяти новых кораблей.

Фото:балтийский завод