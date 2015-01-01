Современное освещение появилось в Пионерском саду

На Сердобольской улице в Калининском районе Санкт-Петербурга были установлены фонари на пешеходных дорожках, спортивной и детской площадках, а также около скульптуры "Счастливый отец".

В Петербурге продолжают обновлять освещение. На этой неделе современные светодиодные лампы установили в Пионерском саду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.

Здесь появилось 54 светодиодных светильника и 4 прожектора. Специалисты проложили кабельную линию протяженностью более двух километров. Освещение включают и выключают дистанционно.

Фонари установили на пешеходных дорожках, спортивной и детской площадках, около скульптуры "Счастливый отец". Кроме того, памятник подсветили специальными прожекторами.

Напомним, что Пионерский сад появился в Калининском районе в 2021 году. Специалисты разбили сад непрерывного цветения.

Ранее на Piter.tv: в этом году в Петербурге планируют построить 25 социальных объектов.

Фото: Telegram / Комитет по энергетике