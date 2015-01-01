Современное освещение появилось в Пионерском саду

В Петербурге продолжают обновлять освещение. На этой неделе современные светодиодные лампы установили в Пионерском саду. Об этом сообщили в пресс-службе администрации Калининского района.
Здесь появилось 54 светодиодных светильника и 4 прожектора. Специалисты проложили кабельную линию протяженностью более двух километров. Освещение включают и выключают дистанционно.
Фонари установили на пешеходных дорожках, спортивной и детской площадках, около скульптуры "Счастливый отец". Кроме того, памятник подсветили специальными прожекторами.
Напомним, что Пионерский сад появился в Калининском районе в 2021 году. Специалисты разбили сад непрерывного цветения.
Ранее на Piter.tv: в этом году в Петербурге планируют построить 25 социальных объектов.
Фото: Telegram / Комитет по энергетике
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