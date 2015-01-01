В этом году в Петербурге планируют построить 25 социальных объектов

За год в Петербурге построили 39 детских учреждений.

За год в Петербурге построили 14 новых школ и 25 детских садов. В 2023 году в городе планируют построить еще 25 социальных объектов, 15 из них уже ввели. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города.

Благодаря инвесторам в эксплуатацию введут 46 объектов. 37 зданий уже сдали, в том числе 23 детских сада на 3,4 тыс. мест и 5 школ на 3,9 тыс. мест.

Глава города на Неве Александр Беглов выступил на XXI Съезде строителей Петербурга. Он отметил, что сейчас в Северной столице не ощущается острая нехватка в социальных объектах. В прошлом одной из серьезных проблем был дисбаланс между жилой и социальной застройкой, не хватало 309 объектов. Однако за последние два года в Петербурге существенно сократили этот дисбаланс, отметил градоначальник.

Ранее на Piter.tv: Петербург за 2023 год перевыполнил план Минстроя РФ по строительству жилья.

Фото: Pxhere