Современная клиника для животных появится в Сосновом Бору

Контролировать процесс строительства будет губернатор региона.

В Сосновом Бору приступили к строительству новой ветеринарной лечебницы. Проект находится на личном контроле Александра Дрозденко. Об этом сообщила пресс-служба губернатора и правительства Ленинградской области.

Просьбу о постройке местные жители выразили в 2019 году во время прямой линии с региональным главой. Планируется, что одноэтажном здании расположится холл, регистратура, прививочная, дневной стационар для собак и кошек, кабинеты терапевта и хирурга, а так же мини-аптека для питомцев.

Пациентов примут специалисты по амбулаторному лечению. Они помогут обработать раны домашнего любимца, сделают необходимые прививки. Кроме того, в учреждении можно будет провести профилактический осмотр животного.

На данный момент строительство находится на этапе геодезических измерений. Средства на постройку выделили из бюджета Ленобласти по программе "Развитие сельского хозяйства Ленинградской области". Цена госконтракта составила 40,6 млн. рублей.

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