Жителя Колпино подозревают в совращении 16-летней девочки

Полиция задержала 19-летнего гражданина Узбекистана "по горячим следам".

Вечером вторника, 4 октября, в полицию обратилась 40-летняя женщина с заявлением о развратных действиях в отношении её 16-летней дочери. Об этом стало известно Piter.TV.

Преступление произошло примерно 16:05 у дома №33/19 по улице Братьев Радченко. Позже вечером опергруппа задержала подозреваемого: им оказался 19-летний гражданин Узбекистана, проживающий на Пролетарской улице.

На задержанного составлен административный протокол. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили о том, что после изнасилования петербургской школьницы было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.TV