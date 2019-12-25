После изнасилования петербургской школьницы было возбуждено уголовное дело

Днём 1 октября неизвестный преступник, применив к 14-летней девочке физическую силу, завел её на 16 этаж дома по Российскому проспекту, где изнасиловал её.

По факту изнасилования несовершеннолетней на Российском проспекте возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.

Днём 1 октября неизвестный преступник, применив к 14-летней девочке физическую силу, завел её на 16 этаж дома по Российскому проспекту, где изнасиловал её. Школьница познакомилась с молодым человеком в социальных сетях. Медики диагностировали у пострадавшей поверхностную травму живота, нижней части спины и таза.

По факту насильственных действий сексуального характера 2 октября было возбуждено уголовное дело.

Фото: Piter.tv