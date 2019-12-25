После изнасилования петербургской школьницы было возбуждено уголовное дело

По факту изнасилования несовершеннолетней на Российском проспекте возбуждено уголовное дело. Об этом стало известно Piter.tv.
Днём 1 октября неизвестный преступник, применив к 14-летней девочке физическую силу, завел её на 16 этаж дома по Российскому проспекту, где изнасиловал её. Школьница познакомилась с молодым человеком в социальных сетях. Медики диагностировали у пострадавшей поверхностную травму живота, нижней части спины и таза.
По факту насильственных действий сексуального характера 2 октября было возбуждено уголовное дело.
Фото: Piter.tv
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