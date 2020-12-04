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В парадной на Российском проспекте "друг из соцсетей" изнасиловал 14-летнюю девочку
Сегодня, 10:53
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В парадной на Российском проспекте "друг из соцсетей" изнасиловал 14-летнюю девочку

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Школьницу доставили в больницу. У нее диагностировали  травму живота и таза.

В Невском районе извращенец надругался над ребенком, с которым познакомился в Сети. По информации Piter.tv, инцидент произошел на Российском проспекте. 

Злоумышленник назначил встречу ребенку 1 октября. Они встретились около станции метро "Проспект Большевиков". Во время прогулки педофил применил физическую силу, затащил 14-летнюю школьницу в подъезд и изнасиловал. Несчастье произошло на Российском проспекте. 

Родители пострадавшей обратились в полицию. Школьницу доставили в больницу. У нее диагностировали  травму живота и таза.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: возле Цимбалинского моста извращенец изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.tv

Теги: знакомство в сети, изнасиловал девочку, полиция, российский проспект
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, Криминальные происшествия,

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