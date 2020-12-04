В парадной на Российском проспекте "друг из соцсетей" изнасиловал 14-летнюю девочку

Школьницу доставили в больницу. У нее диагностировали травму живота и таза.

В Невском районе извращенец надругался над ребенком, с которым познакомился в Сети. По информации Piter.tv, инцидент произошел на Российском проспекте.

Злоумышленник назначил встречу ребенку 1 октября. Они встретились около станции метро "Проспект Большевиков". Во время прогулки педофил применил физическую силу, затащил 14-летнюю школьницу в подъезд и изнасиловал. Несчастье произошло на Российском проспекте.

Родители пострадавшей обратились в полицию. Школьницу доставили в больницу. У нее диагностировали травму живота и таза.

Сейчас правоохранители изучают записи с камер видеонаблюдения. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: возле Цимбалинского моста извращенец изнасиловал петербурженку.

Фото: Piter.tv