Совладелец "Уралхима" призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Российская власть не должна оставаться в стороне.

Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии, а Александра Лукашенко начать переговоры с мирными протестующими. Об этом пишет издание РБК.

Мазепин выступил от имени Российско-белорусского делового совета. Он отметил, что российская власть не должна оставаться в стороне, чтобы не допустить разрушения Союзного государства.

Обращаемся... с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе. Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралхима"

Он считает, что белорусам не стоит тратить время и надо сесть за стол мирных переговоров, чтобы выйти из политической нестабильности. Мазепин подчеркнул, что это единственная возможность — и скоро она не должна быть упущена.

Ранее Литва отказала Александру Лукашенко в легитимности.