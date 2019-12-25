Совладелец "Уралхима" призвал создать Комитет спасения Белоруссии

Совладелец "Уралхима" Дмитрий Мазепин призвал создать Комитет спасения Белоруссии, а Александра Лукашенко начать переговоры с мирными протестующими. Об этом пишет издание РБК.
Мазепин выступил от имени Российско-белорусского делового совета. Он отметил, что российская власть не должна оставаться в стороне, чтобы не допустить разрушения Союзного государства.
Обращаемся... с просьбой признать очевидные факты протестной напряженности в обществе.
Дмитрий Мазепин, совладелец "Уралхима"
Он считает, что белорусам не стоит тратить время и надо сесть за стол мирных переговоров, чтобы выйти из политической нестабильности. Мазепин подчеркнул, что это единственная возможность — и скоро она не должна быть упущена.
Ранее Литва отказала Александру Лукашенко в легитимности.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все