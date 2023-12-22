Совфед одобрил законопроект о конфискации имущества за фейки об армии России

Сенаторы поддержали документ единогласно.

Совет Федерации одобрил законопроект о конфискации имущества и лишении почетных званий за фейки о Вооруженных силах РФ. Сенаторы поддержали документ единогласно.

Согласно тексту законопроекта, устанавливается повышенная уголовная ответственность за публичный призыв к осуществлению деятельности, направленной против безопасности страны. Решения о конфискации имущества будут приниматься судом. по словам сенатора Владимира Полетаева, порядок конфискации, который существует в УК РФ, остается неизменным.

Ранее мы сообщали, что Совфед продолжит донастраивать социальную защиту участников СВО.

Видео: Telegram / Вместе-РФ