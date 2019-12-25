Совфед одобрил закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах

Закон также запрещает массовые акции у зданий экстренных служб.

Совет Федерации одобрил закон об ужесточении требований к работе журналистов на митингах. Теперь запреты и обязанности, распространяющиеся на участников несанкционированных митингов, демонстраций, шествий и пикетирований, относятся и представителям СМИ, работающим на данных мероприятиях.

Законопроект распространяет на журналистов те же обязанности и запреты, которые есть для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Представителям СМИ будет запрещено поддерживать участников, заниматься организацией подобных мероприятий, организовывать сбор пожертвований или подписей, скрывать отличительные признаки работника СМИ. Их вид будут устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Закон также запрещает массовые акции у зданий экстренных служб.

Ранее Госдума ужесточила требования к работе журналистов на митингах.

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