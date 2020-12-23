Госдума ужесточила требования к работе журналистов на митингах

Журналистам будет запрещено поддерживать участников, заниматься организацией подобных мероприятий.

Государственная Дума ужесточила требования к работе журналистов на митингах. Нижняя палата парламента в третьем чтении приняла законопроект Дмитрия Вяткина, который устанавливает новые требования к работе представителей СМИ при освещении публичных мероприятий. Проект тажке запрещает массовые акции у зданий экстренных служб.

Законопроект распространяет на журналистов те же обязанности и запреты, которые есть для участников митингов, демонстраций, шествий и пикетирований. Представителям СМИ будет запрещено поддерживать участников, заниматься организацией подобных мероприятий, организовывать сбор пожертвований или подписей, скрывать отличительные признаки работника СМИ. Их вид будут устанавливать Роскомнадзор по согласованию с МВД, Росгвардией и Союзом журналистов России.

Ранее Госдума разрешила приватизацию земель национальных парков.

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