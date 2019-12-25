Совфед одобрил закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер

Документ должен быть снабжён электронной подписью.

Совет Федерации одобрил закон об электронном обжаловании штрафов с дорожных камер. Об этом пишет ТАСС.

Отмечается, что нынешнее законодательство не расписывает порядок обжалования подобных постановлений. Из-за этого граждане, неоправданно привлечённые к административной ответственности, несут материальные и временные издержки.

Новый законопроект предполагает, что гражданин сможет подать жалобу, которая будет иметь вид электронного документа с использованием единого портала государственных и муниципальных услуг. Также документ должен быть снабжён электронной подписью.

Ранее Совфед одобрил закон о санкциях за цензуру против российских СМИ.

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