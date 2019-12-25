Бензин АИ-98 в Петербурге стоит уже 101,34 рубля за литр

АИ-98 в Петербурге подорожал выше 100 рублей за литр.

Стоимость литра бензина АИ-98 в Петербурге превысила 100 рублей и составила 101,34 рубля. Такие данные по состоянию на 10 октября приводит информационное агентство "Росбалт".

Литр АИ-92 обходился водителям в 66,62 рубля, АИ-95 — в 71,93 рубля, а АИ-100 — в 99,72 рубля.

Ситуация с поставками топлива в городе постепенно стабилизируется после ажиотажа. Массового дефицита горючего больше нет, однако в северных районах Петербурга снабжение отдельных заправок по-прежнему координируют в ручном режиме. Ранее председатель Законодательного собрания Александр Бельский сообщал, что городские власти поддерживают связь с топливными компаниями, а при необходимости на загруженные маршруты направляют дополнительный транспорт.

На фоне перебоев правительство временно разрешило продавать бензин экологических классов К2–К4. Для сравнения, в бензине класса К5 содержание серы не должно превышать 10 мг на 1 кг, в К4 — 50 мг, в К3 — 150 мг, а в К2 — 500 мг.

Повышенное содержание серы может негативно влиять на работу автомобильного катализатора, сокращать срок службы моторного масла и способствовать образованию нагара на деталях двигателя.

Информацию о качестве топлива можно проверить в паспорте качества, который размещают на стенде автозаправочной станции или возле колонки. Также соответствующие данные могут быть указаны в чеке. При проверке рекомендуется обращать внимание на марку бензина, его экологический класс и показатели содержания серы, бензола и ароматических углеводородов.

Ранее депутаты ЗакСа Петербурга одобрили льготы для книжной торговли и семей участников СВО.

Фото: Piter.TV