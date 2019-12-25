Количество преступлений в Петербурге за 8 месяцев снизилось на 19,2 %

В Петербурге зарегистрировали на четверть меньше тяжких преступлений.

В Петербурге за первые 8 месяцев 2026 года зарегистрировали 33,4 тыс. преступлений. Это на 19,2 % меньше, чем за аналогичный период прошлого года. Такие данные приводит Петростат в материалах о социально-экономическом положении Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

Число тяжких и особо тяжких преступлений в городе сократилось на 25,2 %. Также уменьшилось количество мошенничеств — на 35,3 %, преступлений, связанных с незаконным оборотом наркотиков, — на 27,5 %, разбоев — на 16 % и случаев умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — на 8,8 %.

За этот же период в Петербурге на 2,8 % снизилось число грабежей, на 3 % — краж, на 6,9 % — изнасилований и покушений на изнасилование.

В Ленинградской области за январь–август зарегистрировали 11,5 тыс. преступлений. По сравнению с тем же периодом 2025 года показатель уменьшился на 18,1 %. Число изнасилований и покушений на изнасилование сократилось на 48,5 %, разбоев — на 39,1 %, мошенничеств — на 33,9 %, преступлений, связанных с наркотиками, — на 34,5 %.

В Петербурге за 8 месяцев выявили 11,8 тыс. человек, совершивших преступления, что на 2,5 % меньше, чем годом ранее. В Ленинградской области таких людей было 4,2 тыс. — на 8,4 % меньше, чем за январь–август 2025 года.

Ранее сообщалось, что за первые 2 месяца 2026 года в Петербурге зарегистрировали 7 694 преступления. Тогда снижение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составило 23,9 %.

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Фото: Piter.TV