Совфед одобрил закон о запрете перевозки по России более 200 сигарет без маркировки

Законопроект разработали для ограничения нелегального обращения табака.

Совет Федерации одобрил закон о запрете перевозки по России более 200 сигарет без маркировки. Об этом пишет ТАСС.

Авторы законопроекта отмечают, что неконтролируемый оборот табака представляет угрозу для экономической безопасности России.

При этом табачной продукцией довольно часто торгуют нелегально, что влечёт негативные последствия для бюджетов разных уровней.

Данный законопроект разработали для ограничения нелегального обращения табака.

Теперь россиянам нельзя перевозить по стране более 200 сигарет или 50 сигар (сигарилл). Не более 250 грамм табака. Если табачных изделий несколько, то их общий вес не должен превышать 250 грамм на человека.

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