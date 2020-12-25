Совфед одобрил закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете

Иностранцам или лицам без гражданства за пропаганду наркотиков или психотропных вещества в интернете может грозить штраф/

Совет Федерации одобрил закон о штрафах за пропаганду наркотиков в интернете. Об этом пишет ТАСС.

Поправки внесли в статью 6.13 Административного кодекса. Штраф для физических лиц по данной статье может составить от 5 тысяч до 30-ти, для должностных лиц - от 50 тысяч до 100 тысяч рублей, для юрлиц - от миллиона рублей до полутора. Также судья получит право приостановить деятельность юридического лица на срок до 90 дней.

Иностранцам или лицам без гражданства за пропаганду наркотиков или психотропных вещества в интернете может грозить штраф от четырёх тысяч до тридцати. Также возможен административный арест на 15 суток или выдворение за границы России.

Ранее Совфед одобрил закон, разрешающий приватизацию земель национальных парков.

Видео: YouTube / Совет Федерации