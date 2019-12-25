Совфед одобрил закон, разрешающий приватизацию земель национальных парков

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий приватизацию земель национальных парков. Об этом пишет ТАСС.
Документ дает право не изымать из оборота, а также разрешает предоставлять земельные участки в границах населенных пунктов нацпарков в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.
Отметим, что в ходе думских обсуждений были отклонены поправки, которые допускали изменения границ национальных парков.
Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что действующая норма нарушает права граждан РФ, проживающих на территории национальных парков. При этом региональные и муниципальные власти не могут реализовывать социальные программы меры поддержки населения — это строительство больниц, школ, поликлиник, детсадов.
Сложившаяся ситуация препятствует социально-экономическому развитию таких населенных пунктов.
Алексей Майоров, председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
Сейчас в России 63 национальных парка. В составе 27 из них находится 923 населенных пункта. В них живёт более 370 тысяч человек.
Документ сохраняет ограничения по социально-экономическим видам деятельности, разрешенным на территории населенных пунктов, находящихся в границах нацпарков. При этом земли хозяйственного назначения в национальных парках разрешено передавать лишь в региональную или муниципальную собственность.
Ранее Совфед одобрил закон о конфиденциальности данных о силовиках.
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все