Совфед одобрил закон, разрешающий приватизацию земель национальных парков

Сейчас в России 63 национальных парка.

Совет Федерации одобрил закон, разрешающий приватизацию земель национальных парков. Об этом пишет ТАСС.

Документ дает право не изымать из оборота, а также разрешает предоставлять земельные участки в границах населенных пунктов нацпарков в собственность субъектов РФ или муниципалитетов.

Отметим, что в ходе думских обсуждений были отклонены поправки, которые допускали изменения границ национальных парков.

Председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию Алексей Майоров отметил, что действующая норма нарушает права граждан РФ, проживающих на территории национальных парков. При этом региональные и муниципальные власти не могут реализовывать социальные программы меры поддержки населения — это строительство больниц, школ, поликлиник, детсадов.

Сложившаяся ситуация препятствует социально-экономическому развитию таких населенных пунктов. Алексей Майоров, председатель комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию

Сейчас в России 63 национальных парка. В составе 27 из них находится 923 населенных пункта. В них живёт более 370 тысяч человек.

Документ сохраняет ограничения по социально-экономическим видам деятельности, разрешенным на территории населенных пунктов, находящихся в границах нацпарков. При этом земли хозяйственного назначения в национальных парках разрешено передавать лишь в региональную или муниципальную собственность.

Ранее Совфед одобрил закон о конфиденциальности данных о силовиках.