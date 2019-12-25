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Совфед одобрил закон о вейпах и кальянах в антитабачном законодательстве
Сегодня, 12:39
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lesjasap

Совфед одобрил закон о вейпах и кальянах в антитабачном законодательстве

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Сенаторы уточнили штрафы за нарушения с использованием электронных курительных изделий.

Совет Федерации одобрил закон о вейпах и кальянах. На заседании 24 июля сенаторы приняли проект, который предусматривает административные штрафы за нарушение антитабачного законодательства. 

Члены верхней палаты парламента России утвердили, что за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, а также за нарушение запрета на использование электронных курительных изделий в видеопродукции и театральных постановках, будут предусмотрены те же штрафы, что сейчас действуют в отношении обычных сигарет.

В законе также прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. В правах и обязанностях граждан объяснены последствия табакокурения и употребления никотиносодержащих веществ.

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах.

Теги: антитабачное законодательство, вейпы, кальяны, совет федерации
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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