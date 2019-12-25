Совфед одобрил закон о вейпах и кальянах в антитабачном законодательстве

Сенаторы уточнили штрафы за нарушения с использованием электронных курительных изделий.

Совет Федерации одобрил закон о вейпах и кальянах. На заседании 24 июля сенаторы приняли проект, который предусматривает административные штрафы за нарушение антитабачного законодательства.

Члены верхней палаты парламента России утвердили, что за вовлечение несовершеннолетних в процесс использования электронных курительных изделий, а также за нарушение запрета на использование электронных курительных изделий в видеопродукции и театральных постановках, будут предусмотрены те же штрафы, что сейчас действуют в отношении обычных сигарет.

В законе также прописан запрет на курение в коммунальных квартирах. В правах и обязанностях граждан объяснены последствия табакокурения и употребления никотиносодержащих веществ.

Госдума приняла закон о возврате курилок в аэропортах.