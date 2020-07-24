Совфед одобрил пакет законов о "регуляторной гильотине"

Документы одобрены в рамках весенней сессии верхней палаты парламента России.

Совет Федерации одобрил пакет законов о "регуляторной гильотине". Сенаторы приняли документы во время завершения весенней сессии. Спикеры поддержали законы о реформе контрольно-надзорной деятельности в стране.

Напомним, что законопроекты создавались в рамках программы "дорожной карты" по реализации механизма "регуляторной гильотины". Документы внесены на рассмотрение Совета Федерации в декабре 2019 года.

Силуанов предложил Медведеву сократить часть надзорных органов в стране.

Видео: YouTube / Совет Федерации