Силуанов предложил Медведеву сократить часть надзорных органов в стране

Таким образом правительство хочет смягчить бюрократическую нагрузку на бизнес и общественные организации.

В России продолжается реализация проекта "регуляторная гильотина". Целью крупной законодательной кампании является нормализация и оптимизация контрольно-надзорного аппарата в стране. В частности - борьба с лишними справками, проверками и бюрократической нагрузкой на бизнес. В рамках очередного обсуждения "гильотины" в Правительстве РФ первый вице-премьер Антон Силуанов предложил премьер-министру Дмитрию Медведеву радикальное решение проблемы.

По словам высокопоставленного чиновника, ситуацию могло бы значительно улучшить сокращение числа надзорных органов в России. Силуанов считает, что в стране "очень много надзорных органов" и их число "не мешало бы сократить".

Это как раз вписывается в решения, которые мы приняли по оптимизации и численности государственных служащих. Да и вообще количество надзоров, мне кажется, можно было бы посмотреть Антон Силуанов, первый вице-премьер Правительства РФ

Дмитрий Медведев критически подошел к инициативе подчиненного. Он предложил активнее внедрять цифровой документооборот и число справок/проверок от существующих контролеров, нежели сокращать сами организации. Отметим, что по планам Правительства РФ, результаты "регуляторной гильотины" россияне увидят уже в 2021 году.

Видео: Правительство РФ